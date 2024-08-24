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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева назвала ненормальным нынешнее олимпийское движение

Виктория Кравченко
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева считает, что нынешнее олимпийское движение является ненормальным.

«Не следила за Олимпиадой в Париже, в средствах массовой информации читала, что писали. По нашим представлениям, это, конечно, ненормальное олимпийское движение. Без всяких ценностей, на которых учились, идет извращение, исковеркивание, как сейчас во всем мире идет перевертывание Западом всех ценностей — семейных, традиционных. Мы должны держаться, сохранить все ценности, идти своим путем, наша страна единая и сильная», — цитирует Зайцеву ТАСС.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Ольга Зайцева (биатлон)
МОК
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