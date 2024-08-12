Заявки на пост нового президента МОК будут принимать до 15 сентября

В пресс-служба МОК рассказали, что до 15 сентября будут приниматься заявки кандидатов на пост нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Окончательный список кандидатов будет опубликован МОК 16 сентября 2024 года», — говорится в заявлении.

10 августа Бах на 142-й сессии МОК заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Выборы пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.