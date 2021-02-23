Заявка Квинсленда будет выбрана в качестве предпочтительного варианта для проведения Олимпиады-2032
18:04
Заявка австралийского Квинсленда будет выбрана в качестве предпочтительного варианта для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, утверждает Inside The Games.
Если исполком примет рекомендацию, то будут начаты эксклюзивные переговоры с представителями Австралии.
В Квинсленде проходили Игры Содружества 2018 года. Большая часть инфраструктуры, созданной для этих соревнований, может быть использована во время проведения Олимпиады и Паралимпиады в 2032 году.
Австралийские города дважды принимали летние Олимпийские игры — Мельбурн был столицей Игр в 1956-м, Сидней — в 2000 году.
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