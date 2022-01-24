Тарасова заявила, что министру спорта Украины нужна проверка у психиатра после слов про фото с россиянами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

«Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов. Наши фигуристки всегда здоровались, дружили и целовались с украинскими. У Украины сейчас совсем мало спортсменов в фигурном катании. У наших фигуристов отличные взаимоотношения с украинцами. Мы не разделяем немцев, американцев, японцев или украинцев. Для нас они все равны», — сказала Тарасова «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).