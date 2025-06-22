Захарова: «При Бахе мировой спорт деградировал из-за политизации и бюрократии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала уход Томаса Баха с поста главы Международного олимпийского комитета.

Она отметила, что не хочет давать немецкому функционеру личных характеристик.

«Пусть этим занимаются спортивные чиновники, — приводит РИА Новости слова Захаровой. — Я говорю сейчас как зритель, как обыватель, как гражданин Российской Федерации и человек, который следит за международной обстановкой».

Дипломат с сожалением заявила, что за последние десятилетия мировой спорт деградировал, потому что чиновники мирового олимпийского движения допустили политизацию спорта.

«Бюрократы мирового спорта допустили политизацию и влияние множества факторов, не имеющих отношения к спорту, на самих спортсменов и на соревнования. Они должны были занимать принципиальную позицию, не допускать разрушения. Кто виноват и почему — пусть в этом разбираются специалисты. Но это уже очевидно», — подчеркнула Захарова.

71-летний Бах возглавлял МОК с 2013 года и сложит свои полномочия 23 июня. На посту президента организации его сменит представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, победившая на выборах в марте.