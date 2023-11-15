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Сегодня, 10:18

Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на рекомендацию МОК Национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — сказала Захарова «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

13 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.

Олимпиада
Томас Бах
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