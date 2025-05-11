Захарова: «У олимпийского движения нет других вариантов, кроме как вернуться к принципам олимпизма»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном влиянии нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на будущее олимпийского движения.

— Скоро Кирсти Ковентри вступит в должность. Есть ли надежда, что олимпийское движение может вернуться в нормальное русло?

— У олимпийского движения нет других вариантов, кроме как вернуться в русло нормальной «нормальности». Не извращенной, не «новой», не гибридной этики. Если олимпийское движение не вернется к своим принципам, оно перестанет быть олимпийским движением. Вот в чем суть. Это не запросы Российской Федерации, это не отдельные взгляды государств. Это принципы, которые и имеют название «Олимпийские принципы». Почему от них отказались? Нужно было все перепрошить, все разрушить. Правда, непонятно, что они хотели выстроить. Посмотрите, как внедряли разрушительную гендерную антифилософию в спорт. Чем это закончилось? Одна страна, которая занималась этим сильнее других, вдруг встала и сказала, что думает иначе. Прикладывает такую же силу, но в другую сторону. Принципы олимпизма есть, они проверены веками, зафиксированы в документах 20 века, применялись на практике в 21 веке. Все написано, вот вам дорожная карта — как сохранить олимпизм.

20 марта стало известно об избрании Кирсти Ковентри на пост президента МОК. 41-летняя зимбабвийка является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию (Афины-2004 и Пекин-2008) и семикратной чемпионкой мира. Ранее она была членом исполкома МОК и председателем комиссии спортсменов организации.