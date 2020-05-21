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Загитова претендует на звание олимпийской иконы стиля

18:23
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный канал Олимпийских игр в Twitter организовал опрос на звание олимпийской иконы стиля.

В четвертьфинале опроса участвуют российская фигуристка Алина Загитова и ямайский легкоатлет Усэйн Болт. На данный момент за Загитову проголосовало 64 процента, у Болта 37 процентов. Голосование закончится через 22 часа.

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