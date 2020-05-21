Загитова претендует на звание олимпийской иконы стиля
18:23
Официальный канал Олимпийских игр в Twitter организовал опрос на звание олимпийской иконы стиля.
В четвертьфинале опроса участвуют российская фигуристка Алина Загитова и ямайский легкоатлет Усэйн Болт. На данный момент за Загитову проголосовало 64 процента, у Болта 37 процентов. Голосование закончится через 22 часа.
YOU decide! Who is your favourite Olympian style icon?— Olympic Channel (@olympicchannel) May 21, 2020
The quarter-finals are open. Alina Zagitova or @usainbolt? ?@ISU_Figure @Olympic_Russia @WorldAthletics @jaolympic
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