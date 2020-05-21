Загитова претендует на звание олимпийской иконы стиля

Официальный канал Олимпийских игр в Twitter организовал опрос на звание олимпийской иконы стиля.

В четвертьфинале опроса участвуют российская фигуристка Алина Загитова и ямайский легкоатлет Усэйн Болт. На данный момент за Загитову проголосовало 64 процента, у Болта 37 процентов. Голосование закончится через 22 часа.