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Загитова победила Болта в борьбе за звание олимпийской иконы стиля

04:56
Алина Загитова. Фото AFP
Алина Загитова. Фото AFP
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Официальный канал Олимпийских игр в Twitter проводит опрос на звание олимпийской иконы стиля. В четвертьфинале российская фигуристка Алина Загитова победила ямайского легкоатлета Усэйна Болта.

За россиянку проголосовали 58 процентов участников опроса, а за ямайца — 42 процента. Следующим соперником Загитовой будет ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс?.

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