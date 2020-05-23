Загитова победила Болта в борьбе за звание олимпийской иконы стиля
04:56
Официальный канал Олимпийских игр в Twitter проводит опрос на звание олимпийской иконы стиля. В четвертьфинале российская фигуристка Алина Загитова победила ямайского легкоатлета Усэйна Болта.
За россиянку проголосовали 58 процентов участников опроса, а за ямайца — 42 процента. Следующим соперником Загитовой будет ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс?.
YOU decide! Who is your favourite Olympian style icon?— Olympic Channel (@olympicchannel) May 22, 2020
The semifinals are open. Alina Zagitova or @realshellyannfp? ?@ISU_Figure @Olympic_Russia @WorldAthletics @jaolympic