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Юношеская Олимпиада в Дакаре перенесена с 2022 на 2026 год

18:13
Юношеская Олимпиада перенесена.
Юношеская Олимпиада перенесена.
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Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Сенегала приняли совместное решение о переносе Юношеской олимпиады в Дакаре с 2022 на 2026 год. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Такое решение было принято по соображения безопасности, а также из-за опасений по поводу эффективности из-за текущей ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.

Летние юношеские олимпийские игры должны были пройти в Дакаре с 22 октября по 9 ноября 2022 года.

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