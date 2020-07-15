Юношеская Олимпиада в Дакаре перенесена с 2022 на 2026 год

Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Сенегала приняли совместное решение о переносе Юношеской олимпиады в Дакаре с 2022 на 2026 год. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Такое решение было принято по соображения безопасности, а также из-за опасений по поводу эффективности из-за текущей ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.

Летние юношеские олимпийские игры должны были пройти в Дакаре с 22 октября по 9 ноября 2022 года.