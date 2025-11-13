ЮАР подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 и 2040 году

Южно-Африканская Республика будет претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 и 2040 году. Таким образом, ЮАР может стать первой африканской страной-хозяйкой Олимпиады.

«Правительство ЮАР приняло решение подать официальную заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года», — цитирует ТАСС министра в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени по итогам заседания кабмина.

В Министерстве спорта ЮАР заявили, что местная спортивная конфедерация и олимпийский комитет уже провели предварительные консультации с Международным олимпийским комитетом.

Ранее стало известно, что на право проведения Олимпиады в 2036 и 2040 году могут претендовать Индия, Индонезия, Польша и Турция. Страна-хозяйка Игр-2036 определится в 2028 году.