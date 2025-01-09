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Сегодня, 20:42

Выборы президента МОК запланированы на 20 марта в Греции

Камила Абдурахманова
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Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) планируется провести 20 марта, сообщает пресс-служба организации.

На должность президента МОК претендуют семь человек: Себастьян Коу (президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций), Моринари Ватанабэ (президент Международной федерации гимнастики), Давид Лапартьян (глава Международного союза велосипедистов), Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда), Хуан Антонио Самаранч — младший (вице-президент Международного олимпийского комитета), Фейсал аль-Хусейн из Иордании (член исполкома МОК) и Кирсти Ковентри (двукратная олимпийская чемпионка по плаванию).

В августе стало известно, что нынешний президент МОК Томас Бах не будет баллотироваться на следующий срок.

Томас Бах
МОК
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