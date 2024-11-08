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Вяльбе ответила Баху: «Много где идут войны, но спортсмены продолжают выступать на соревнованиях»

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Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт», — цитирует Вяльбе Sport24.

В конце октября Бах заявил: «Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией».

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи со включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. CAS пришел к выводу, что исполком МОК не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.

Источник: Sport24
Елена Вяльбе
Томас Бах
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