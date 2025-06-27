Вяльбе: «Россиян в любом случае допустят до Олимпиады-2026, но в каком формате»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделился мнением о возможном допуске россиян на Олимпийские игры 2026 года.

«Я уже говорила после ее победы на выборах, что она одна никаких решений принимать не будет. Надеюсь, что решение о допуске будет принято все же в сентябре, а не в декабре. Думаю, в любом случае нас допустят, но в каком формате — так же, как это было на Играх в Париже, или придумают что-то новое. Мы же понимаем, что все зависит от того, какой будет политика», — цитирует Vseprosport Вяльбе.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что решение о допуске россиян на Олимпиаду могут принять в сентябре.