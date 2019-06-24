Вяльбе довольна выбором места проведения Олимпиады-2026

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что довольна выбором итальянских Милана и Кортина-д'Ампеццо местом проведения Зимних Олимпийских игр-2026.

Помимо итальянских городов на право проведения Олимпиады 2026 года претендовали шведские Стокгольм и Оре. Также Италия получила право провести зимние Паралимпийские игры 2026 года.

– Я Италию люблю, поэтому я рада, – цитирует "РИА Новости" Вяльбе. – Не так давно были Олимпийские игры в Турине, прошли они на высочайшем уровне. Надеюсь, что в 2026 году будет не хуже. Сейчас у них в Неаполе Универсиада, очень активная и спортивная страна. Меня все устраивает. Может, я уже и работать не буду, слишком далеко до этого (смеется).