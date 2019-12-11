Вячеслав Войнов: «Решение ВАДА? Это очень больная тема»
Защитник сборной России Вячеслав Войнов отреагировал на запрет ВАДА выступать российским спортсменам под своим флагом на международных соревнованиях.
— В Пхенчхане пришлось выступать без флага и гимна. Нынешние события для вас — сильный удар?
— Это очень больная тема. Мы ничего поменять не можем. Как решат, так и будем делать.
— Удивляет, что история растянулась на два олимпийских цикла?
— Меня это очень удивляет и возникает много вопросов, на которые я вряд ли получу ответы.
— В чем психологическая разница выходить в нейтральной форме?
— Все давление — до Олимпиады, вокруг хоккея, в быту тяжело себя настраивает. Когда становишься на лед, об этом не думаешь.
— Что думаете о том, что НХЛ не отпустит игроков в Пекин?
— Как оно будет, так и будет. Отпустит — будет хорошо, нет — будем отталкиваться от этого. (Евгений Белоусов)
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