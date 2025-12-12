Фетисов о возвращении российских юношей на международную арену: «Если это решение Ковентри, то ей честь и хвала»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.

«Зачем они вообще у детей отбирали право выступать? Они-то в чем были виноваты? Их главная задача — вовлечение молодых спортсменов в олимпийское движение. Это было беспредельное решение. Не знаю, как на это отреагируют федерации. Для нас это позитивный момент. Рассудительность Ковентри по сравнению с Бахом? Если это ее решение, то ей честь и хвала. Но если очередной какой-то ход... Будем ждать, что произойдет дальше», — сказал Фетисов «СЭ».

В четверг, 11 декабря, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Спортсмены из России смогут выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок. Это касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. Решение было принято исполкомом МОК на Олимпийском собрании 10 декабря.