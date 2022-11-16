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Сегодня, 13:42

Вячеслав Екимов считает, что Томас Бах остается зависимой от политиков фигурой

Виктория Кравченко
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Трехкратный олимпийский чемпион по велосипедному спорту Вячеслав Екимов заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах зависимая от политики фигура в спорте.

«Речи Баха могут быть два объяснения: либо президент МОК проснулся, либо его инструктировали. Каждый может выбрать свою версию, хотя я думаю, что он получил соответствующие инструкции. Ведь Бах понимал всегда, что спорт должен быть вне политики, и я не думаю, что это только его личная точка зрения. И пусть даже его инструктировали, но в этом есть определенные положительные моменты, и, слава богу, процесс идет», — цитирует Екимова ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию защитной мерой, направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

15 ноября Бах в обращении к участникам саммита Группы двадцати (G20) на Бали призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/16341939
Вячеслав Екимов
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