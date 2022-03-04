Всемирная зимняя специальная Олимпиада-2023 перенесена из Казани

Всемирные зимние специальные Олимпийские игры-2023 перенесены из Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Special Olympics International, которая отвечает за организацию соревнования.

«Мы больше не можем обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность наших спортсменов и общества. Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов в Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям.



Мы благодарны людям в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», — цитирует РИА «Новости» текст заявления Special Olympics International.

Специальная Олимпиада — соревнования для спортсменов с умственными отклонениями. Предыдущие Всемирные зимние специальные игры состоялись в Австрии в 2017 году.

Изначально Игры в Казани должны были пройти в январе 2022 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.