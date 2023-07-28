Врач российских фигуристов Шветский рассказал, что был опрошен представителями МВД

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский рассказал, что обращался в следственные органы с просьбой о прохождении процедуры проверки на детекторе лжи.

«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — цитирует Шветского ТАСС.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.