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Сегодня, 10:20

Врач российских фигуристов Шветский рассказал, что был опрошен представителями МВД

Виктория Кравченко
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский рассказал, что обращался в следственные органы с просьбой о прохождении процедуры проверки на детекторе лжи.

«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — цитирует Шветского ТАСС.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

О положительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля 2022 года. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Источник: https://tass.ru/sport/18388805
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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