Врач российских фигуристов Шветский рассказал, что был опрошен представителями МВД
Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский рассказал, что обращался в следственные органы с просьбой о прохождении процедуры проверки на детекторе лжи.
«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — цитирует Шветского ТАСС.
Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
О положительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля 2022 года. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».