Волочкова: «Желаю процветания российскому спорту! Все, что касается Олимпиады — несправедливость!»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии «СЭ» пожелала отечественному спорту успехов в 2025 году.

«Желаю российскому спорту процветания и побед! Наши спортсмены самые лучшие. Это причина, по которой российских спортсменов пытаются задвинуть, не разрешают выходить под нашим флагом. Все, что касается Олимпиады, это несправедливость! В своем шоу «Одержимость» я выхожу с флагом, и никто не может мне это запретить», — сказала Волочкова «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.