Во Франции подали иски против проведения зимних Олимпийских игр 2030 года

Во Франции поданы судебные иски с требованием отменить проведение зимних Олимпийских игр 2030 года в Альпах, сообщает телеканал BFMTV.

Инициаторами исков выступили гражданское объединение JOP 2030, экологические организации, местные политики и депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Франсуа Куломм. Заявления направлены в административный суд Лиона с требованием приостановить олимпийский контракт, предусматривающий строительство олимпийской деревни в Бриансоне и ледовой арены в Ницце.

Кроме того, активисты обратились в Комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции, указав на экологические риски и необоснованные финансовые затраты. Они также требуют ввести мораторий на «специальные олимпийские законы» и провести общественные дебаты о целесообразности Игр.

Зимняя Олимпиада-2030 запланирована на 1-17 февраля во французских Альпах. Это решение уже вызвало споры на фоне критики летних Игр-2024 в Париже, где церемония открытия с провокационными элементами и технические ошибки вызвали недовольство общественности.