Владимир Рянзин: «Водным лыжам нужна поддержка государства, без нее не выживем»

Заслуженный мастер спорта по прыжкам на водных лыжах с трамплина Владимир Рянзин, который сегодня, 14 октября, выиграл золото на Всемирных пляжных играх в Дохе, надеется, что государство будет уделять большее внимание к его виду спорта.

Рянзин показал в своей лучшей попытке результат 59,9 метра.

— Всегда хочется большего, — приводит слова Рянзина olympic.ru. — Мой личный рекорд — 68,5, рекорд мира — 77 метров. Толчок, в принципе, мне удался, и катер тянул хорошо. Но это море, здесь качает.

Для нас идеальные условия — озеро без какой-либо волны и ветра. На канале в Дохе идет накат именно от моря. Для катера это плохо, потому что он не дает нужное ускорение. Ну, а лыжник из-за качки может неудачно попасть в трамплин. Скажем, почему у меня второй прыжок получился таким приличным? Я хорошо попал в трамплин и меня высоко подняло.

Хотелось бы, чтобы моя победа на Всемирных пляжных играх изменила отношение в стране к водным лыжам. Не буду скрывать, у нашего вида спорта сейчас катастрофическое положение. Мой возраст недвусмысленно намекает на то, что молодых и сильных спортсменов нет. Нужна поддержка государства, без нее мы не выживем.

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