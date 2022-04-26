Владимир Путин заявил, что для России нет недружественных стран в спорте

Владимир Путин заявил, что Россия готова принимать у себя всех, кто выступает за соревнования без дискриминации и искусственных ограничений.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», — приводит ТАСС слова президента РФ.

Сегодня, 26 апреля, в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Пекине, а также победителям и призерам Игр «Мы вместе. Спорт», которые были проведены после отстранения российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде в Китае.