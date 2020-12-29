Владимир Путин поздравил Томаса Баха с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Международного олимпийского комитета Томас Баха с днем рождения, информируетпресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с днем рождения. Глава российского государства и президент МОК также обменялись теплыми пожеланиями по случаю Рождества и наступающего Нового года», — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Было принято решение, что российские спортсмены могут участвовать в международных стартах и Олимпиадах только под нейтральным флагом до 16 декабря 2022 года.