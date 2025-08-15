Олимпиада
15 августа, 07:54

Леонов: «Казань — один из самых подготовленных городов к Олимпиаде»

Евгений Козинов
Корреспондент

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает Казань является одним из самых подготовленных городов России для проведения летних Олимпийских игр.

«Понятно, что нужно будет обновить где-то инфраструктуру, но в целом, думаю, что сегодня Казань — один из самых подготовленных городов с точки зрения инфраструктуры по летним видам спорта», — приводит ТАСС слова Леонова.

В июле министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Россия в будущем обязательно будет подавать заявки на проведение летней и зимней Олимпиады.

Михаил Дегтярев.«Встречался с членами МОК, всем разъяснил позицию. Поэтому испытываю осторожный оптимизм». Интервью Дегтярева
Источник: ТАСС
Владимир Леонов
