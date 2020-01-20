Владимир Филатов: «Неважно, кто забивает. Важен положительный результат»

Главный тренер сборной России U16 Владимир Филатов после победы в матче юношеской Олимпиаде-2020 над Данией (9:0) прокомментировал результативность первой пятерки, которая забросила восемь шайб (Матвей Мичков — 4, Иван Мирошниченко — 3, Илья Квочко — 1).

В полуфинале россияне сыграют с победителем встречи Финляндия — Швейцария.

— Наша задача — подготовиться к полуфинальному матчу, — приводит teamrussia.pro слова Филатова. — Посмотрим всей командой игру Финляндия — Швейцария.

— Игроки первой пятерки забросили 8 шайб из 9. Вас не беспокоит перекос?

— В России всегда были сильные игроки. Забивают — мы радуемся за них. И нам неважно, кто это делает. Важно, чтобы был положительный результат.

— В первой пятерке — будущие звезды?

— Не могу сказать. Им ведь только по 15 лет.

— Финны и швейцарцы играют на шесть часов позже. Это плюс для нашей команды?

— Не думаю, что в полуфинале это может сыграть определяющую роль. Самое главное — желание и выполнение установки.