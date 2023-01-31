Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:23

Винер назвала заявление МОК о концепции выступления россиян под нейтральным флагом досужими разговорами

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом на Олимпиаде в Токио. Когда мы получим официальную бумагу от МОК о том, чтобы Россию и Белоруссию допустили на все международные соревнования, и они участвовали в отборочных турнирах, тогда можно давать комментарии. А до сегодняшнего дня это все досужие разговоры», — сказала Винер «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования.

8
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут
Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Госдуме назвали агонией и признанием беспомощности заявление министра спорта Польши
Спиридонов о заявлении Польши против участия России на Олимпиаде: «Давно уже сказал все, что думаю об этой стране!»
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
МОК отреагировал на критику со стороны Украины из-за возможного допуска России на Олимпиаду
И все же патриоты. Как реагировать на идеи Томаса Баха?
Польша намерена создать коалицию против участия России на Олимпиаде-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК отреагировал на критику со стороны Украины из-за возможного допуска России на Олимпиаду

В Госдуме назвали агонией и признанием беспомощности заявление министра спорта Польши
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости