ВФГБК выдвинула Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России

Читать «СЭ» в

Члены президиума Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) единогласно поддержали выдвижение кандидатуры министра спорта РФ Михаила Дегтярева на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба организации.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация сквоша России, Федерация спортивной медицины России и Российский футбольный союз также выдвинули Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.