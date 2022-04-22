Великая рассказала о задачах и приоритетных направлениях деятельности Комиссии спортсменов ОКР

В Олимпийском комитете России состоялось расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР.

В начале мероприятия председатель комисси двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала о задачах и приоритетных направлениях деятельности комиссии.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех спортсменов-зимников за успешное выступление на Играх-2022 в Пекине, — сказала Софья Великая. — За вас болела и переживала вся страна, и вы подарили нам всем незабываемые эмоции. В мире сейчас непростая ситуация, и спорт не исключение! Мы это обязательно обсудим, нам важно знать ваше мнение, выслушать предложения по актуальным вопросам. Чем активнее наша Комиссия будет взаимодействовать со спортсменами и общероссийскими федерациями, тем более оперативно и эффективно мы сможем совместными усилиями решать насущные вопросы».

Кроме того, Софья Великая подробно рассказала участникам заседания о недавней встрече с президентом Олимпийского комитета России и Министром спорта РФ.

«Беседа получилась очень содержательной. Например, мы попросили снять коронавирусные ограничения, которые действуют на спортивных базах, чтобы сделать тренировочный график удобнее, а сам процесс — комфортнее. Обсудили также вопросы, касающиеся начисления заработной платы, присвоения спортивных разрядов и званий», — приводит слова Великой пресс-служба ОКР.