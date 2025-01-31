Васильев заявил, что России выгодно, если президентом МОК станет иорданский принц

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что иорданский принц Фейсал ибн Хусейн является самым перспективным кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Фейсал ибн Хусейн — самый перспективный и оптимальный кандидат на пост главы МОК. Во-первых, он принц. Во-вторых, он самодостаточный человек. На него не получится воздействовать извне. Думаю, что он будет объективным и будет реально отстаивать принципы олимпийского движения. Он считает, что нет причин не возвращать российских спортсменов в олимпийское движение. Я очень хотел бы, чтобы именно Фейсал ибн Хусейн стал следующим президентом МОК.

Он нейтрален, он стоит между Западом и Россией, что, конечно, выгодно для нашей страны. Иорданский принц беспристрастен в отличие от других кандидатов, а это очень важно в нынешней ситуации. У него и деньги есть, и власть, у него все есть. На него ничем не повлиять. А другие кандидаты лезут и за властью, и за деньгами, они на сто процентов зависимы от внешних факторов», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Кандидат в президенты МОК, глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн заявил, что нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию.