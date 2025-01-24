Васильев прокомментировал слова украинского фигуриста Колесника

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил украинскому фигуристу Вадиму Колеснику, раскритиковавшему допуск российских спортсменов на олимпийские квалификационные соревнования.

«Как именно подрываются принципы мира? Олимпийское движение как раз основано на умиротворении и невовлечении в политическую деятельность. Этот Колесник либо не читал олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. Нет никаких противоречий в возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Колеснику надо внимательно почитать устав МОК, тогда он будет правильно трактовать принципы олимпийского движения.

Слова этого спортсмена и другие подобные заявления украинцев не отменят решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов. Ничего у них не получится. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Вадим Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, заявил, что выступает за исключение России из олимпийской квалификационной серии. По его словам, допуск россиян подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.