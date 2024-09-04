Васильев — об инициативе Дегтярева: «Почему бы и нет? Пускай попробуют»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» поддержал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который считает, что российские спортсмены должны выражать недовольство политикой МОК посредством соцсетей.

«Думаю, от этого хуже уж точно не будет, но будет ли это иметь какую-то силу — это вряд ли. На самом деле, сейчас весь западный мир заточен на то, чтобы Россия проиграла везде и во всем, с чем мы смириться не можем. Но раз, по их мнению, мы должны проиграть, то, значит, нас не будут допускать и относиться к нам как к равным. Еще раз скажу: от этого хуже не будет, но вряд ли это будет какой-то вес и эффект. Но почему бы и нет? Пускай попробуют, а дальше посмотрим», — сказал Васильев «СЭ».

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Денис Сафронов