Валуев предлагает провести еще одну Олимпиаду в Москве

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев предлагает вновь провести летнюю Олимпиаду в Москве. Сегодня исполняется 40 лет со дня старта московской Олимпиады 1980 года. При этом политик допускает, что за проведение Игр может побороться Санкт-Петербург.

«Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года, — цитирует Ваулева Общественная служба новостей. — У столицы есть все шансы. Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием».

На данный момент не определены города, которые примут летнюю Олимпиаду в 2032 и 2036 года.