Валуев поддержал инициативу Дегтярева: «Бояться не надо. Хуже уже не станет»

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» поддержал министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который считает, что российские спортсмены должны выражать недовольство политикой МОК посредством соцсетей.

«Согласен, бояться не надо. Хуже уже не станет. Тем более Дягтерев предлагает говорить о спорте, а не о политике. Но в итоге все будет зависеть от скорости нашей победы на фронте», — сказал Валуев «СЭ».

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.