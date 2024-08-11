Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:55

Валуев о решении Баха не избираться на новый срок: «Свое грязное дело старикан уже совершил»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Поменяют шило на мыло и все. Свое грязное дело старикан [Томас Бах] уже совершил», — сказал Валуев «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Николай Валуев
Томас Бах
МОК
5
3
Читайте также
Российский судья по спортивной гимнастике остался доволен работой на Олимпиаде-2024
Eurosport указал Львов русским городом в профиле украинской гимнастки Высочанской
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова о решении Баха не избираться на новый срок: «Главное, чтобы новый президент был не хуже старого»

Привалова не считает, что уход Баха повлияет на МОК: «От перемены мест слагаемых политика не изменится»
Новости
RSS RSS
Все новости