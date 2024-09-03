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Валуев допустил, что Бах блефует относительно сложения своих полномочий в МОК

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Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что президент МОК Томас Бах блефует относительно своего будущего в организации.

Ранее чиновник заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК состоятся в марте 2025 года на очередной сессии организации в Греции.

«Он сказал, что уходит и не будет больше избираться. Но, вполне вероятно, что он может всех обмануть и остаться. Он ведь никому ничего не должен. Он привык к этой власти. МОК уже давно не исключительно спортивная организация, она пропитана политикой», — цитирует Валуева ТАСС.

Бах возглавляет МОК с сентября 2013 года.

Источник: ТАСС
Николай Валуев
Томас Бах
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