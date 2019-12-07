Валерий Газзаев: «Лишение флага и гимна стало настоящим унижением для России»

Депутат Госдумы РФ, заслуженный тренер страны Валерий Газзаев возмущен возможными санкциями ВАДА по отношению к России. Комитет по соответствию ВАДА предложил отстранить россиян от международных турниров на четыре года, за исключением тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу, а также на четырехлетний срок лишить Россию права выступать под флагом своей страны и принимать международные турниры. Кроме того, предполагается запретить официальным представителям России присутствовать на международных соревнованиях. Окончательное решение ВАДА примет на заседании исполкома 9 декабря.

— Не стоит бежать впереди паровоза. Необходимо дождаться дня, когда исполком ВАДА примет решение, — цитирует RT Газзаева. — Только оно будет иметь юридическую силу. Сегодня не стоит предполагать, каким образом будут выступать отечественные спортсмены — с флагом и гимном или без них.

— Как вы относитесь ко всей этой ситуации с возможным отстранением?

— Считаю, что для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в ее адрес выносятся подобные наказания со стороны ВАДА и Международного олимпийского комитета. Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

— Как может человек выбирать между правом соревноваться и представлять свою страну?

— Флаг и гимн — святые вещи для любого атлета. Лишение данных атрибутов стало настоящим унижением для России. Наша страна испытала это во время Олимпиады в Пхенчхане. При этом подобные меры не приводят ни к чему хорошему.

— Следовательно, вы категорически против отстранения всей страны?

— Безусловно. Коллективное наказание — не выход. МОК и ВАДА необходимо принимать верные решения. Если в организме атлета обнаружили допинг, он должен быть дисквалифицирован. Причем это касается не только россиян, но и других спортсменов, будь то американцы или норвежцы. Никогда не слышал, чтобы отстраняли целую страну или национальную команду.