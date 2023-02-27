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Сегодня, 09:42

В Японии признались в сговоре на тендерах перед Играми в Токио

Виктория Кравченко
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Олимпийские кольца в Токио.
Фото Global Look Press

Президент одной из крупнейших в Японии рекламных компаний Dentsu Group Хироси Игараси заявил, что его холдинг причастен к сговору на тендерах по тестовым соревнованиям перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году, сообщает «РИА Новости».

По данным источника, Игараси добровольно пришел в прокуратуру Токио и ответил на вопросы следователей.

Компании Dentsu и еще пяти другим компаниям 28 февраля может быть предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230227/olimpiada-1854498381.html
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