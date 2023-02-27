В Японии признались в сговоре на тендерах перед Играми в Токио

Президент одной из крупнейших в Японии рекламных компаний Dentsu Group Хироси Игараси заявил, что его холдинг причастен к сговору на тендерах по тестовым соревнованиям перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году, сообщает «РИА Новости».

По данным источника, Игараси добровольно пришел в прокуратуру Токио и ответил на вопросы следователей.

Компании Dentsu и еще пяти другим компаниям 28 февраля может быть предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.