«В таких матчах тоже нужно уметь играть». Вратарь юношеской сборной России о победе над Данией со счетом 9:0

Вратарь сборной России U16 Сергей Мурашов после победы в матче юношеской Олимпиаде-2020 над Данией (9:0) подчеркнул, что даже в таких играх нужно сохранять концентрацию.

— Мастерства у нашей команды конечно побольше, чем у датчан, но любого соперника нужно уважать, — приводит пресс-служба ОКР слова Мурашова. — Нагрузки у меня сегодня было не так много, но в таких матчах тоже нужно уметь играть.

Надо держать концентрацию, потому что чуть расслабишься, и можно либо гол получить, либо травму. Если работы нет — можно и покататься, и потянуться, чтобы держать себя в тонусе. В полуфинале никого не боимся. Без разницы, с кем играть — настроимся и будем готовиться.

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