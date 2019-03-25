В Сочи прошло первое заседание комиссии по культуре и образованию АНОК

В Российском международном олимпийском университете в Сочи прошло первое официальное заседание комиссии по культуре и образованию Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Комиссия была создана в прошлом году, и председательствует в ней наша страна.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что первое заседание было посвящено организационным вопросам и будущим проектам. В частности, обсужаются образовательные программы, которые помогут спортсменам после завершения карьеры.

– Мы рады тому, что первое заседание только что созданной комиссии АНОК прошло именно в нашем университете, – рассказал ректор РМОУ Лев Белоусов. – Это весьма символично, особенно с учетом того, что в этом году нам исполнится 10 лет. Есть, что показать и о чем рассказать. Само создание этой комиссии внутри АНОК свидетельствует о том, какое значение в современном спорте придается вопросам образования и культуры. В этом смысле РМОУ явно находится в ключевом тренде. (Олег Шамонаев)