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Париж-2024

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В Сену перед Олимпиадой в Париже попало 50 миллионов литров сточных вод

Алина Савинова
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Река Сена.
Фото AFP

В реку Сену, на которой должна пройти часть соревнований Олимпийских игр 2024 года, из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод, сообщают зарубежные СМИ.

По информации CNEWS, загрязнение реки продолжалось на протяжении нескольких недель в мае. Поломка трех насосов была выявлена на станции в департаменте Ивлин к западу от Парижа. Однако в настоящее время ситуация находится под контролем.

При этом отмечается, что концентрация болезнетворных фекальных бактерий в реке и до этого инцидента превышала норму в два раза.

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Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби заявляли, что готовы искупаться Сене перед стартом летней Олимпиады в Париже.

Во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, на реке запланированы соревнования по триатлону и состязания по плаванию на открытой воде.

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