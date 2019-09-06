В сенате считают, что восстановив отношения с Киевом, можно совместно провести Олимпиаду

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказал мнение, что летнюю Олимпиаду в перспективе, при восстановлении отношений с Киевом, можно было бы одновременно провести в России, Украине и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения летних Олимпийских игр. По его мнению, Белоруссия могла бы объединиться с Украиной или Россией для проведения летней Олимпиады.

— С учетом перспективы восстановления отношений с Украиной, о чем сказал российский президент, можно было бы говорить, если это позволит устав МОК, о проведении летней Олимпиады в трех странах — России, Белоруссии и Украине, — цитирует «РИА Новости» Рязанского.