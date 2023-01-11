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Допинг

Сегодня, 13:50

В РУСАДА рассказали о внесении Шубенкова в свои пулы допинг-тестирования

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба Российского антидопингового агентства сообщила, что самостоятельно принимает решение о включении спортсменов в свои пулы допинг-тестирования.

«Спортсменов не вносят в пул по заявкам, только по решению РУСАДА в рамках очередного пересмотра пула тестирования», — ответил ТАСС представитель Российского антидопингового агентства на вопрос, когда российский легкоатлет Сергей Шубенков сможет быть включен в национальный пул допинг-тестирования.

Помимо Шубенкова, в пулах тестирования нет российских легкоатлетов Тимура Моргунова и Михаила Акименко.

Источник: https://tass.ru/sport/16775173
Михаил Акименко
Сергей Шубенков
Тимур Моргунов
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