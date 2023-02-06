В Олимпийском комитете России прошло первое заседание Комиссии спортсменов ОКР в новом году

В Олимпийском комитете России прошло первое заседание Комиссии спортсменов ОКР в новом году, сообщает сайт организации.

В мероприятии, помимо членов КС ОКР, приняли участие генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова и амбассадор РУСАДА, серебряный призер Игр в Пекине в конькобежном спорте, Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Руслан Захаров.

Юрий Борзаковский призвал членов КС ОКР в общении с коллегами из своих видов спорта делать акцент на важности образовательных программ РУСАДА.

Выступивший на заседании амбассадор РУСАДА Руслан Захаров отметил необходимость устранения пробелов в знаниях спортсменов в сфере антидопинга. По его мнению, помимо лекций и образовательных курсов, крайне полезными могли бы стать встречи с известными олимпийцами, на которых они будут делиться накопленным опытом взаимодействия с представителями антидопинговых структур.

Вероника Логинова, с свою очередь, обратила внимание на то, что спортсмены обязательно должны оставлять комментарии в протоколах при взятии допинг-тестов в случаях некомпетентности допинг-офицеров, а также заявила о важности прямого доверительного диалога между сообществом спортсменов и РУСАДА.

Заместитель председателя КС ОКР Лада Задонская от имени спортсменов выразила обеспокоенность участившимися случаями, когда разрешенные лекарственные препараты оказывались некачественными. В связи с этим предложено запросить комментарий ФМБА о том, как проводится проверка препаратов, а также пригласить специалиста ФМБА на следующее заседание КС ОКР.

Члены КС ОКР также обсудили необходимость продвижения в социальных сетях информации о культуре нулевой терпимости к допингу, в частности посредством создания видеороликов соответствующего содержания.