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Олимпиада

Сегодня, 16:15

В ОКР назвали развитие олимпийского резерва приоритетом в своей работе

Антон Бабошин
Корреспондент
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Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев рассказал журналистам о проекте «Олимпийский резерв — Детям лучшее».

Презентация проекта, который в организации назвали флагманским, прошла 21 августа в Москве в Инновационном центре ОКР.

«Наш проект направлен на повышение конкурентоспособности российских спортсменов, которые могут бороться за попадание в тройку сильнейших в неофициальном командном зачете на юношеской Олимпиаде в 2026 году.

Нашей первой задачей было совместно с федерациями по видам спорта и училищами олимпийского резерва составить пилотный проект поддержки молодых атлетов, который в дальнейшем можно применять по всей России. Наша целевая аудитория — ребята 2008-2011 годов рождения для летних юношеских Игр и 2010-2012 — для зимних. А также тренеры и другие специалисты, вовлеченные в процесс подготовки», — сказал Сенглеев.

На данный момент в пофамильном списке олимпийского резерва ОКР находятся 1124 атлета в возрасте от 14 до 16 лет, представляющие 35 видов спорта. Ближайшим крупным стартом для них должна стать юношеская Олимпиада, которая пройдет в Сенегале в 2026 году.

ОКР
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