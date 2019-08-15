В НОК Италии заявили об угрозе отстранения от Олимипиады-2020 и лишения права провести Игры-2026

Италию могут отстранить от летней Олимпиады-2020 в Токио, утверждает глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Джованни Малаго. Также он заявил, что Италия может лишиться права проведения зимней Олимпиады-2026. Он связывает это с новым законом о спорте, который ограничивает независимость НОК от государственной власти, что противоречит правилам МОК, а также политическим кризисом

— Нам грозят разрушительные последствия, — цитирует функционера Tuttosport. — Это приостановка членства НОК Италии в МОК и, следовательно, запрет нашим спортсменам участвовать в Олипиаде-2020 в Токио или понижение их статуса до «независимых олимпийских атлетов» за исключением команд, а также лишение права провести Олимпиаду-2026 после тех огромных усилий, которые были предприняты, чтобы завоевать это право. Мы не знаем, кто от имени правительства отправится в Лозанну в сентябре, чтобы развеять сомнения и недоумения МОК в отношении закона о делегировании полномочий. Для вступления закона в силу необходимо издание двух указов. Одно из двух: либо правительство остается у власти и издает эти роковые указы, либо решение будет принимать новый глава правительства. Самое главное для меня — будущее спорта, особенно олимпийского. Надеюсь, что в интересах спорта разум возобладает.

Зимняя Олимпиада-2020 должна пройти в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.