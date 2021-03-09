В НОК Белоруссии высказались о решении МОК не признавать Виктора Лукашенко

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не признать Виктора Лукашенко президентом организации.

«Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрия Баскова», — говорится в сообщении на сайте НОК.

В заявлении также отмечается, что позиция МОК не обоснована, а избрание Лукашенко проходило при участии всей спортивной общественности. В НОК считают, что все решения МОК носят политический характер.

«Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене», — отмечается в заявлении.

Вчера, 8 марта, МОК объявил о продлении санкций в отношении НОК Белоруссии. Он также не признал Виктора Лукашенко президентом, а Дмитрия Баскова — членом исполкома