В НОК Белоруссии обвинили МОК в двойных стандартах

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир.

«Двойные стандарты в действии: МОК не сообщил о каких-либо мерах или ограничениях в отношении США и Израиля, подчеркнув принцип нейтралитета. В организации заявили, что спорт должен оставаться «маяком надежды» и объединять мир даже в условиях конфликтов», — говорится в заявлении НОК.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что рассматривает слова МОК как сигнал к скорому снятию санкций.

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