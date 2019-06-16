В Москве открыли ХХХ Олимпийский день

Главную площадку Всероссийского олимпийского дня торжественно открыли в Москве на территории спорткомплекса "Лужники" при участии нескольких десятков почетных гостей и знаменитых спортсменов – чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы.

– Очень важно передавать знания об олимпийских ценностях следующим поколениям спортсменов, и в этом большую роль играют наши прославленные чемпионы, которые сейчас находятся здесь, – отметил, открывая праздник, глава ОКР Станислав Поздняков. – Уверен, что их преемники будут не менее успешными. Ровно год остался до того как в Токио начнутся следующие летние Олимпийские игры, поэтому мы пригласили и посла Японии в России Тоехису Кодзуки. Но для ОКР важен не только спорт высших достижений. Но и массовый, который мы помогаем развивать во всех регионах страны. Нести знания, как заниматься спортом и делать правильные вещи, которые обязательно помогут в жизни.

Олимпийский день проводится в России уже в 30-й раз и в нынешнем году посвящен 125-летию МОК.

– Благодарен ОКР, который раз в год собирает в одном месте множество знаменитых атлетов и любителей спорта, – сказал министр спорта РФ Павел Колобков. – Стоя рядом с такими людьми, испытываю радость и гордость. И понимаю, что у нас не только великое прошлое, но и великое настоящее и будущее. (Антон Бабошин)